«بني سويف»: لا صحة عن انهيار جزء من مبنى تضامن ببا

أوضحت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حيال ما تم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تعرض مبنى التضامن الاجتماعي بشارع التحرير- مركز ببا لانهيار جزئي وإصابة أحد المواطنين.وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بأنه فور الإخطار بما تم نشره انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي إلى الموقع وبالمعاينة على الطبيعة ومراجعة المبنى، تبين أنه لاصحة البتة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.وضمت اللجنة التي عاينت المبنى كلا من وليد كامل نائب رئيس المدينة، والمهندس على عبدالخالق مدير التنظيم بالوحدة، والأستاذ محمد حمدي فني تنظيم، وأحمد نعمان مدير ادارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة ببا.