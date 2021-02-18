مسلسل الاختيار 2 | «رجال الظل» وشهداء الشرطة المصرية

كواليس تصوير الاختيار 2

ويصور المخرج بيتر ميمي أحداث ومشاهد مسلسل الاختيار 2 في عدد من المناطق المتفرقة في جمهورية مصر العربية وبعض المواقع الخاصة بوزارة الداخلية المصرية، حيث صور عددا من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى تصوير بعض المشاهد بمنطقة كرداسة ووسط البلد.



قصة مسلسل الاختيار 2 يرفع مسلسل الاختيار 2 شعار "رجال الظل" ويرصد تضحيات رجال الشرطة المصرية في العديد من العمليات الخاصة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والقبض على العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى رصد شخصية يوسف الرفاعي ضابط الداخلية المصرية الذي ترك الخدمة من أجل الانضمام إلى إحدى الجماعات الإرهابية ويجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، فيما يجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية ضابط شرطة يدعى "زكريا".



أبطال الاختيار

- كريم عبد العزيز

- أحمد مكي

- أسماء أبو اليزيد

- إنجي المقدم

- محمد علاء

- محمد جمعة (ضيف شرف)

- كريم فهمي (ضيف شرف)

- إسلام جمال

- أحمد داش

- خالد النبوي

- محمد فراج





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والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وطرحت شركة سينرجي مساء أمس الأول البوسترات الدعائية والتشويقية للعمل عبر حسابتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتصدر البوستر الدعائي كل من النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي وهما يرتديان زي الشرطة المصرية.



الاختيار الجزء الأول:

وكان الجزء الأول من مسلسل الاختيار قد حقق نجاحا كبيرا في مصر والوطن والعربي حيث ناقش قصة كفاح رجال الجيش المصري والمفارقة بين حياة الشهيد أحمد المنسي الذي جسده النجم أمير كرارة، والإرهابي هشام عشماوي الذي جسد دوره الفنان أحمد العوضي والذي ترك خدمته العسكرية من أجل الانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية على ضباط وأفراد وعساكر الجيش المصري.

يكثف المخرج بيتر ميمي عدد ساعات تصوير المسلسل الملحمي «الاختيار 2» المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021 ويخوض بطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.