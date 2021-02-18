«الناتو» يعلن توسيع مهامه جغرافيًا في العراق
الخميس 18/فبراير/2021 - 06:37 م
محمد عمرطباعة
أعلن ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو، اليوم الخميس، أن مهمة الحلف في العراق ستتسع جغرافيا بشكل تدريجي.
وقال أمين عام الناتو، في تصريحات مساء اليوم، إن الحلف قرر توسيع مهمة تدريب القوات العراقية من 500 إلى 4 آلاف عنصر.
وأشار ستولتنبرج إلى أن حلف الناتو يحترم سيادة العراق وينسق بشكل كامل مع الحكومة في بغداد.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "تنظيم داعش الإرهابي فقد سيطرته على جميع الأراضي التي احتلها في العراق وسوريا ولكنه لا يزال نشطًا في شن الهجمات".
وقال الأمين العام إن كل ما يقوم به الناتو في العراق سيكون بناءً على طلب من الحكومة العراقية وبالتشاور معها.
وقال أمين عام الناتو، في تصريحات مساء اليوم، إن الحلف قرر توسيع مهمة تدريب القوات العراقية من 500 إلى 4 آلاف عنصر.
وأشار ستولتنبرج إلى أن حلف الناتو يحترم سيادة العراق وينسق بشكل كامل مع الحكومة في بغداد.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "تنظيم داعش الإرهابي فقد سيطرته على جميع الأراضي التي احتلها في العراق وسوريا ولكنه لا يزال نشطًا في شن الهجمات".
وقال الأمين العام إن كل ما يقوم به الناتو في العراق سيكون بناءً على طلب من الحكومة العراقية وبالتشاور معها.