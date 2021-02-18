«الناتو» يعلن توسيع مهامه جغرافيًا في العراق

أعلن ينس ستولتنبرج ‏أمين عام حلف الناتو، اليوم الخميس، أن مهمة الحلف في العراق ستتسع جغرافيا بشكل تدريجي.وقال ‏أمين عام الناتو، في تصريحات مساء اليوم، إن الحلف قرر توسيع مهمة تدريب القوات العراقية من 500 إلى 4 آلاف عنصر.وأشار ‏ستولتنبرج إلى أن حلف الناتو يحترم سيادة العراق وينسق بشكل كامل مع الحكومة في بغداد.‏وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "تنظيم داعش الإرهابي فقد سيطرته على جميع الأراضي التي احتلها في العراق وسوريا ولكنه لا يزال نشطًا في شن الهجمات".‏وقال الأمين العام إن كل ما يقوم به الناتو في العراق سيكون بناءً على طلب من الحكومة العراقية وبالتشاور معها.