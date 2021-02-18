4 دول تدعو إلى عودة عاجلة للديمقراطية في بورما

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا دعوا، الخميس، إلى عودة "عاجلة" للديمقراطية في بورما، خلال محادثات رباعية.وقال المتحدث، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنطوني بلينكن ناقش في محادثاته المشتركة الأولى مع ما يسمى الرباعية الدولية "الحاجة الملحة لاستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في بورما، وأولوية تعزيز مقاومة الديمقراطية في المنطقة الأوسع".