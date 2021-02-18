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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب في قوص

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:29 م
حازم عمر
حازم عمر
قنا: إسلام البكري
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شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، افتتاح وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب لأهالي مركز قوص والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري، بحضور أسامة الأحمر محافظ روتاري مصر، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب، والمهندسة نيرة عبدالوهاب رئيسة لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، وعدد من أعضاء أندية روتاري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم نائب المحافظ الشكر لأعضاء نادى روتاري على تمويل إنشاء أول وحدة ترشيح طبيعى لمياه الشرب بمركز قوص، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع من خلال دعم شبكات مياه الشرب وحفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه للمناطق والأسر الفقيرة ورفع الوعى المجتمعى بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية بين المواطنين.

وقال أسامة الأحمر محافظ الروتارى، إن الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر يهدف إلى تنمية المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة ورفع كفاءة شبكة المياه لإنتاج مياه شرب آمنة تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع نادي روتاري لإنشاء آبار مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي علي ضفاف نهر النيل RBF وزيادة كمية مياه الشرب المنتجة من محطات المياه باقل تكلفة ممكنة، مضيفا أن البروتوكول يأتى تحت مبادرة "المياه من أجل الحياة" والذي يؤكد على دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية ولدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الأهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الفقر المائى.

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