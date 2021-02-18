الصحة تعدل جدول التطعيمات الإجبارية وتضيف جرعتين من «شلل الأطفال»

أعلنت وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الطب الوقائي عن تعديل جدول التطعيمات الإجبارية للمواليد الجدد بداية من 22 فبراير 2021.وأكدت الوزارة خلال منشور جديد صادر من القطاع أنه سيتم تعديل جدول التطعيمات بإضافة جرعتين من تطعيم سولك المضاد لشلل الأطفال عند عمر ٢ و٦ شهور، إضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 شهور أي حصول الطفل على 3 جرعات من تطعيم سولك لتحقيق حماية وفعالية أكبر.ووفّرت وزارة الصحة تطعيم شلل الأطفال فمويًا من خلال تطعيم (سابين) حتى أوصت منظمة الصحة العالمية 2016 بإضافة جرعة التطعيم بالحقن (سولك)، وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وتم تطبيقه في مصر منذ يوليو 2018 وحاليًا تم التوسع في عدد الجرعات.وأكدت الوزارة أن تطعيم سولك عبارة عن لقاح يؤخذ في العضل للتحصين ضد مرض شلل الأطفال، يوفر حماية ضد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال.