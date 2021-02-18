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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تعدل جدول التطعيمات الإجبارية وتضيف جرعتين من «شلل الأطفال»

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:07 م
شلل الأطفال
شلل الأطفال
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الطب الوقائي عن تعديل جدول التطعيمات الإجبارية للمواليد الجدد بداية من 22 فبراير 2021.

وأكدت الوزارة خلال منشور جديد صادر من القطاع أنه سيتم تعديل جدول التطعيمات بإضافة جرعتين من تطعيم سولك المضاد لشلل الأطفال عند عمر ٢ و٦ شهور، إضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 شهور أي حصول الطفل على 3 جرعات من تطعيم سولك لتحقيق حماية وفعالية أكبر.

ووفّرت وزارة الصحة تطعيم شلل الأطفال فمويًا من خلال تطعيم (سابين) حتى أوصت منظمة الصحة العالمية 2016 بإضافة جرعة التطعيم بالحقن (سولك)، وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وتم تطبيقه في مصر منذ يوليو 2018 وحاليًا تم التوسع في عدد الجرعات.

وأكدت الوزارة أن تطعيم سولك عبارة عن لقاح يؤخذ في العضل للتحصين ضد مرض شلل الأطفال، يوفر حماية ضد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال.
الصحة تعدل جدول التطعيمات الإجبارية وتضيف جرعتين من «شلل الأطفال»
الصحة تعدل جدول التطعيمات الإجبارية وتضيف جرعتين من «شلل الأطفال»
الصحة تعدل جدول التطعيمات الإجبارية وتضيف جرعتين من «شلل الأطفال»
الصحة تعدل جدول التطعيمات الإجبارية وتضيف جرعتين من «شلل الأطفال»

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