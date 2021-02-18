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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول محطة وقود تقودها سيدات في مطروح (فيديو)

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:53 م
محطة وقود تقودها
محطة وقود تقودها سيدات
ياسمين شعيب
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بحثا عن الرزق.. قررت فتاتان العمل في إحدى محطات الوقود بمدينة مرسى مطروح ولم يلتفتوا إلى أحاديث الأهالي.

واجهت " ليلى وزينب " تنمرا من عدد من الأهالي خلال قيامهما بتعبئة تانكات الوقود في السيارات والتروسيكلات ولكنهما لم تلتفتا وقررتا العمل بجد لتثبتا للجميع أن الفتاة تستطيع العمل في مهن الشباب دون استسلام.

وقالت زينب محمد إنها من محافظة المحلة وتعيش في محافظة مطروح منذ 3 سنوات وكانت تعمل في محطة الوقود في الحسابات وتركت العمل وبعدما عادت مرة أخرى للعمل فعرض عليها العمل كعامل بنزين فوافقت وقبلت التحدي.

وأوضحت أنها في البداية تنمر عليها عدد من الأهالي ولكنها لم تستلم وظلت تعمل حتى أثبتت للجميع أن الفتاة تستطيع العمل في جميع المجالات موجهة رسالتها لجميع الفتيات قائلة: "الشغل مش عيب.. اشتغلوا واجتهدوا والرزق علي الله".

وأكدت ليلى السيد بنت مطروح أنها تعمل منذ سنوات في إحدى محطات الوقود بمدينة مرسي مطروح وقررت العمل كعامل في محطة الوقود مرددة " اقنعت أهلي وهكمل.. الشغل مش عيب.. مفيش حاجه اسمها مستحيل ".
أول محطة وقود تقودها سيدات في مطروح (فيديو)
أول محطة وقود تقودها سيدات في مطروح (فيديو)
أول محطة وقود تقودها سيدات في مطروح (فيديو)
أول محطة وقود تقودها سيدات في مطروح (فيديو)
أول محطة وقود تقودها سيدات في مطروح (فيديو)
أول محطة وقود تقودها سيدات في مطروح (فيديو)

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