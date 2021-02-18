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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات عاجلة من «الزراعة» للحد من آثار الطقس السيئ (انفوجراف)

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:41 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة؛ للحد من الآثار السلبية للطقس السيئ فيما يتعلق بالثروة النباتية والحيوانية.

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف ملخصا لرصد ما تم اتخاذه من جهود في هذا الشأن، كالتالي:

أولًا:- تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة تنعقد على مدار الساعة، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكافة المحافظات والإدارات الزراعية للتواصل مع المزارعين وتلقى الشكاوي وعلاجها على الفور.

ثانيًا:- إصدار تكليفات عاجلة لكافة اجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية بالمحافظات وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين والمربين.

ثالثا:- تم تخصيص الأرقام 15500- 19561 لتلقى شكاوى المزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية.

رابعًا:- تكليف الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية بتقديم كافة الإمكانات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات فى الأعمال اللازمة فى مثل هذه الظروف
خامسًا:- إصدار حزمة من التوصيات الفنية اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف اى أضرار على الثروة النباتية.
سادسا:- إصدار توصيات وإرشادات لحماية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الآثار السلبية للتقلبات الجوية.

سابعا:- توجيه رسائل توعوية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة والطقس غير المستقر على نحل العسل.

ثامنا:- توجهت لجان فنية من قيادات الوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء لتفقد الزراعات على مستوى المحافظات من مطروح وحتى أسوان للتواصل مع المزارعين ومتابعة آثار الطقس السيئ.
إجراءات عاجلة من «الزراعة» للحد من آثار الطقس السيئ (انفوجراف)
إجراءات عاجلة من «الزراعة» للحد من آثار الطقس السيئ (انفوجراف)

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