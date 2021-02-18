روسيا تستأنف الرحلات الجوية لشرم الشيخ والغردقة خلال أيام

‏أكدت مصادر روسية مطلعة، اليوم الخميس، أن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر خلال أيام بعد توقف دام خمس سنوات، وفق رويترز.‏‎وكان مسئولون في سلطة الطيران المصري أكدوا في وقت سابق عودة السياحة الروسية لمصر نهاية فبراير الجاري.يأتي ذلك بعد توقف الرحلات الجوية الروسية منذ عام 2015 على خلفية تفجير تنظيم داعش الإرهابي طائرة ركاب روسية فوق شرم الشيخ.