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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: ارتفاع أسعار القطن المصري عالميًا

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:39 م
القطن المصري
القطن المصري
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، زيادة أسعار القطن عالميًا وفي القلب منها القطن المصري الذي وصل سعره في الوجه القبلى 115 سنت رطل ووصلت أقطان الوجه البحرى 146 سنت رطل.

أضاف أنه من الملاحظ التعاقد على تصدير واستهلاك معظم كميات القطن التى أنتجت الموسم الماضى، وهناك اهتمام كبير من الدولة بالذهب الأبيض، خاصة أنه محصول ثنائي كمصدر للزيوت التى تعانى مصر نقصًا حادًا فيها وتسعى لسد جزء من الفجوة من خلال تشجيع زراعة المحاصيل المنتجة للزيوت، إضافة إلى الجهد المبذول فى تطوير صناعة الغزل والنسيج وذلك لاستهلاك جزء كبير من الأقطان المنتجة المحلية فى السوق المصرية حماية للقطن من تقلبات الأسعار والاستفادة من القيمة المضافة.

أشار مسعد لـ«الدستور» إلى وجود مستقبل جيد لزراعة القطن فى المستقبل لما له من آثار إيجابية، سواء على الأراضى المصرية ودعم التنوع المحصولي المصري للمحاصيل وتوفير المياه إلى جانب الاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادى من زراعته وتصنيعه لكافة منتجاته لما له من جودة عالية.

وأوضح مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة أن القطن المصري يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة كما يتميز بمكانته العالمية وصفاته الغزلية المرغوبة عالميًا، ما يسهم في توفير قدر كبير من العملات الأجنبية، فضلًا عن ارتفاع نسبة العمالة الزراعية والصناعية للمشتغلين في القطن، لذا تولي الدولة عناية خاصة لهذا المحصول، حيث تعتبر تنمية صادرات القطن من الأهداف الرئيسية في استراتيجية التنمية في مصر.

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