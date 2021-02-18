قيادات جامعة الأزهر تشارك في مبادرة جامعة صديقة للبيئة (صور)

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، حرص جامعة الأزهر على مواكبتها لخطة مصر 2030.جاء ذلك خلال مشاركة المحرصاوي وعدد من النواب في مبادرة تحت عنوان: (جامعة الأزهر جامعة صديقة للبيئة ومنتجة للطاقة الشمسية) التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة؛ من خلال زرع بعض الأشجار داخل حرم الجامعة بمدينة نصر، والتي تم تنفيذها اليوم الخميس بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بأسيوط، والدكتور خالد مخيمر وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.من جانبه، أوضح الدكتور محمود صديق أن جامعة الأزهر تسعى جاهدة إلى استثمار الطاقات البشرية، والأبحاث العلمية؛ من أجل ترجمة ذلك على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم الآن بدراسة إنتاج طاقة شمسية نظيفة من خلال استغلال المساحات المناسبة في حرم الجامعة بمدينة نصر، لافتًا إلى أنه سَيُتَوَسَّعُ في هذه التجارب الناجحة في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ من أجل تعميمها لتكون جامعة الأزهر من الجامعات الصديقة للبيئة، والمنتجة للطاقة النظيفة.