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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: مطالبة السيسي بتوفير لقاح كورونا للدول الأفريقية دعوة إنسانية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:19 م
النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور
عائشة حسن
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أكد النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، لتوفير لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل لكافة الدول الأفريقية.

وقال منصور خلال تصريحات له اليوم، إن دعوة الرئيس السيسي، خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، تؤكد على أحقية الدول الأفريقية في الحصول على لقاح كورونا باعتبار الجائحة غير مسبوقة وتهدد مجتمعات أفريقية كثيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى دعوة الرئيس السيسي، لمواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا، فضلًا عن حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لجائحة كورونا في إطار مؤسسي شامل.

وأشاد نائب سوهاج بالعرض الذي قدمه الرئيس السيسي بإتاحة مصر كل خبراتها الطبية والدوائية في مجال اللقاح أمام الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الصحي والطبي معها لمواجهة آثار الجائحة بكل قوة.

واضاف نشأت، أن دعوة الرئيس وجهوده لتوفير لقاحات كورونا في ظل ما كشفته الأمم المتحدة من أن هناك نحو 130 دولة على مستوى العالم، لم تأخذ بعد أي جرعة واحدة من لقاح كورونا، ولم تصلها في الأساس يؤكد أنها دعوة إنسانية وعالمية في التوقيت ذاته.

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