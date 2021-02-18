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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض إلغاء التحفظ على أموال مدير «أنيمل هيلث» بقضية غسل 240 مليون جنيه

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:54 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية
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رفضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية التظلم المقدم من مؤمن حنفي مدير شركة IFT أنيمل هيلث، وزوجته وأولاده القصر، على قرار منعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، لاتهامه بغسل أموال يقدر بنحو مبلغ 57 مليونًا و689 ألف درهم إماراتى، بما يعادل 240 مليون جنيه من حسابات الشركة جهة عمله، ووضعها فى حسابه الشخصى.

وكشفت أوراق القضية عن أن مجدي حسن أحمد محمود، مالك شركة أى إف تي أنيمل هيلث، الموجودة بإحدى الدول العربية، ونائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، اتهم مدير الشركة "مؤمن حنفي محمد حنفي"، بخيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الغير، والتي بلغت 243 مليون جنيه، حيث أوكل نيابة عنه، مؤمن حنفي محمد حنفي، مدير عام الشركة سالفة الذكر، في إدارتها والتعامل على حساباتها سحبًا وإيداعًا بالبنوك المختلفة والتصرف في العقارات المملوكة له بإحدى الدول العربية بيعًا وشراءً للنفس وللغير.

وأكدت أوراق القضية أن مجدي حسن أحمد محمود مالك شركة أى إف تى أنيمل هيلث، اكتشف أن مؤمن حنفى محمد قد استخدم التوكيل الأول فى سحب مبالغ نقدية مقدارها 57 مليونًا و689 ألف درهم إماراتى من حسابات الشركة خاصته، وقام بتحويل تلك المبالغ إلى حسابه الشخصي لدى أحد البنوك، واستخدم التوكيل الثاني في التصرف بالبيع في الوحدات العقارية التي يمتلكها بتلك المنطقة، واستولى على عائد البيع لنفسه، ما حدا به إلى إبلاغ النيابة بتلك الدولة العربية، وتحرير المحضر اللازم وإنهاء عمله بالشركة.

وصدر أمر المنع من التصرف رقم 55 لسنة 2019، لأمر التحفظ الصادر في القضية رقم 314 لسنة 2019 غسيل أموال.

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