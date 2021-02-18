ضبط 200 طن بترول خام سرقها لصوص من خط بالسويس

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 200 طن خام بترول مُحملة على 4 سيارات نقل، عقب سرقتها من خط بترول بالسويس، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بوادى حجول، تحت إشراف قطاع الأمن العام، من ضبط "2 سيارة نقل فنطاس مُحملتين بـ100 طن خام بترول قيادة سائقين، مقيمين بمحافظة الدقهلية، حال خروجهما من أحد المدقات الجبلية المتاخمة لخط البترول (شقير مسطرد) التابع لشركة أنابيب البترول.. وقد اعترفا بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية لعدد 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.وبتمشيط المنطقة، تم ضبط سيارتين أخريين نقل فنطاس، مُحملتين بـ100 طن خام بترول، وفر قائداها هاربين، كما أكدت المعلومات والتحريات التي أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس)، وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة)، وتم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة، وجارٍ إجراء الصيانة للخط بمنطقة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين.