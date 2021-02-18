رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 200 طن بترول خام سرقها لصوص من خط بالسويس

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:48 م
طن بترول
طن بترول
طباعة
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 200 طن خام بترول مُحملة على 4 سيارات نقل، عقب سرقتها من خط بترول بالسويس، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة الجبلية بوادى حجول، تحت إشراف قطاع الأمن العام، من ضبط "2 سيارة نقل فنطاس مُحملتين بـ100 طن خام بترول قيادة سائقين، مقيمين بمحافظة الدقهلية، حال خروجهما من أحد المدقات الجبلية المتاخمة لخط البترول (شقير مسطرد) التابع لشركة أنابيب البترول.. وقد اعترفا بأنهما يقومان بتوصيل المواد البترولية لعدد 3 مخازن بطريق صهرجت دائرة مركز ميت غمر بالدقهلية.

وبتمشيط المنطقة، تم ضبط سيارتين أخريين نقل فنطاس، مُحملتين بـ100 طن خام بترول، وفر قائداها هاربين، كما أكدت المعلومات والتحريات التي أجريت تحت إشراف قطاع الأمن العام أن القائم على إحضار السيارات (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس)، وأن القائم على التحميل أثناء السرقة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة)، وتم تحديد مكان المحبس بمنطقة وادى حجول وإخطار الشركة، وجارٍ إجراء الصيانة للخط بمنطقة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين.

موضوعات متعلقة

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

دفعة من لقاحات كورونا من «جافي» نهاية الشهر.. وتوقعات بوصول شحنة من «سينوفارم» غدًا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف عن طقس الأسبوع المقبل

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «نخلة الهيش» للراحل إيهاب الورداني

تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب للمرة الثانية

استخدم في الحروب وأشهر أنواعه «الأهلي».. حكايات مجهولة عن الحمار

روبير الفارس: اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم