نقل مدير «السنطة المركزي» إلى «صدر المحلة» بعد إصابته بكورونا

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بنقل الدكتور سامي سلامة، مدير مستشفى السنطة المركزي إلى «صدر المحلة» بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحته والاطمئنان عليه.وأمر الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات، بنقله إلى العناية المتوسطة بمستشفى صدر المحلة وهو الآن تحت الرعاية الكاملة ومتابعة مستمرة من جميع قيادات المحافظة.