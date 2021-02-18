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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:10 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية، الشيخ الدكتور عبد الكريم صالح والشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى وأعضاء اللجنة بديوان عام محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تشهد المحافظة ختام فعاليات مسابقة القرآن الكريم الدولية بحضور وزير الأوقاف.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود أعضاء لجنة التحكيم خلال فعاليات المسابقة لاختيار الفائزين، مضيفا «نفخر بتنظيم المسابقة على أرض بورسعيد للعام الرابع على التوالى، خاصة فى ظل جائحة كورونا المستجد»، لافتا إلى أن الدولة نجحت فى إقامة المسابقات العالمية بهذه المرحلة الحرجة نتيجة الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس المستجد واتباع قواعد الصحة والسلامة العامة للمواطنين وتكثيف حملات التعقيم بالمؤسسات التى تشهد فعاليات المسابقات.
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم الدولية

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