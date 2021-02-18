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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

روبير الفارس: اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:08 م
روبير الفارس
روبير الفارس
إيمان عادل
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رصد الكاتب روبير الفارس عدة أخطاء صادمة في روايات تناولت حياة الأقباط وأرجع ذلك إلى كسل الروائيين في القراءة عن الأقباط خاصة أنه رأى أن المعلومات عن الأقباط متاحة وسهل الوصول إليها، معلقا "رجاء اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم".

وقال روبير الفارس في تصريحات صحفية أن "الساحة الأدبية تشهد بكثرة صدور روايات تتناول حياة الأقباط وهذا في حد ذاته جميل لكن يا خسارة الطبخة تفسد بسبب نقص الملح. والملح هنا هو المعلومات السليمة التي تبني عليها خيال الرواية".

وضرب روبير الفارس عدة أمثلة على الأخطاء المعرفية حول الأقباط في الروايات منها في رواية "بيت القبطية" لـ أشرف العشماوي" الرواية تدور حول الست هدى حبيب وهي متزوجة من مسلم وتهرب من بلدها إلى بلد أخرى وهناك الكنيسة تزوجها ببساطة وطبعا الرواية زمنها حديث. وبالتالي هذه خطوة غير منطقية لأنه في حال رغب مسيحي أو مسيحية في الزواج عليه أن يستخرج شهادة من الكنيسة "خلو من الموانع" أهمها عدم زواجه زواجها، وهذا حدث مهم أغفله الكاتب، لتطور الأحداث ليكتشف الزوج أن هدى حبيب متزوجة وزوجها السابق يتهمها بالزنا.

ويضيف "لاحظت في الرواية أن الكنيسة اسمها كنيسة النور وأنا أعرف مسجد النور في العباسية. لكن كنيسة النور هذه جديدة وغريبة خاصة أن الكنائس الأرثوذكسية تسمي بأسماء قديسين والكنائس الإنجيلية تسمي بأسماء الأماكن.

يقول روبير: "في رواية شوق الدراويش لحمور زيادة يصف الراهبة التي تقوم برحلة تبشيرية للسودان بأنها راهبة أرثوذكسية والراهبات الارثوذكسبات لا يخرجن من أديرتهن ولا يقمن بمثل هذه المهام وطبعا الكاتب يقصد راهبة كاثوليكية وقد التقيته صدفة بمعرض الكتاب وشرحت له الفرق وتقبل الأمر بكل ترحاب ".

ويضيف " في رواية "قطار الصعيد" ليوسف القعيد تتزوج قبطية من شاب عنين عاجز جنسيا وتقيم علاقة مع آخر ثم تقتل زوجها والآخر وتصور الرواية أنها لا تستطيع الطلاق وهذا غير صحيح لأن الكنيسة تسمح بالطلاق أو بطلان الزواج في هذه الحالة، وفي رواية "أحوال مظلوم" لسعيد نوح يتحدث الكاتب عن تحول عائلة قبطية أرثوذكسية إلى الطائفة الإنجيلية ويتحدث عن راهبة انجيلية وللعلم لا توجد رهبنة في الطائفة الإنجيلية اطلاقا لا رهبان ولا راهبات ".

ويؤكد روبير الفارس أن الأمثلة تفوق الحصر ومنها كما يوضح "كاتب في رواية قدم الراهب باعتباره من رجل الكهنوت أي يمارس أسرار الكنيسة ومنها سر الاعتراف وللعلم أن الراهب مادام لم يرسم قسا فهو شخص عادي وليس كل راهب حاصل على درجات كهنوتية، وهناك كاتب اخر خلط بين سر المعمودية وصلاة الحميم وتحدث عن المعمودية باعتبارها عملية استحمام في طشت، المثير للدهشة أن هناك نقاد تغيب عنهم المعلومات الصحيحة فيكتبون مقالات تشيد بالروايات بل وبعضها حصل على جوائز".

وتساءل روبير الفارس "لماذا لا يتعب السادة الأدباء قليلا ويبحثون بصورة كافية عما يكتبون لتبني رواياتهم علي معلومات صحيحة".

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