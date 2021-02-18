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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: استمرار سحب تراكمات مياه الأمطار

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:32 م
سحب تراكمات مياه
سحب تراكمات مياه الأمطار
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مع استمرار حالة الاستعداد والمتابعة لسحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، والدفع بسيارات ومعدات سحب تراكمات مياه الأمطار.

وأوضح أنه استمرت جهود مركز ومدينة برانى، برئاسة العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، في إزالة وشفط تراكمات مياه الأمطار داخل المدينة.

وأضاف أنه استمرت أيضًا جهود مركز ومدينة الضبعة، برئاسة العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة، في إزالة أى تراكمات للمياه على الطريق الدولى الساحلى وشوارع المدينة.

وأشار محافظ مطروح إلى التعاون بين كافة قطاعات المحافظة مع الاستعداد الدائم حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.

وتابع أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.
محافظ مطروح: استمرار سحب تراكمات مياه الأمطار
محافظ مطروح: استمرار سحب تراكمات مياه الأمطار
محافظ مطروح: استمرار سحب تراكمات مياه الأمطار
محافظ مطروح: استمرار سحب تراكمات مياه الأمطار
محافظ مطروح: استمرار سحب تراكمات مياه الأمطار
محافظ مطروح: استمرار سحب تراكمات مياه الأمطار

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