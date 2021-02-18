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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود عبدالمغني: «السرب» عمل وطني وشرف لأي فنان المشاركة فيه

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:04 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
محمد مجدي
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عبّر الفنان محمود عبدالمغنى عن سعادته وفخره الشديد للاشتراك في فيلم "السرب" الذي يسلط الضوء على بطولة القوات الجوية ومواجهة الإرهاب، قائلا: "بلادنا صعب الاقتراب منها لقوة أبطالها وكثرتهم".

وأضاف عبدالمغني، في تصريح لـ"الدستور"، أن العمل يتناول قصة حقيقية لثأر القوات المسلحة من عناصر داعش الإرهابي ردا على ذبح 21 مصريا من الأقباط، متابعا: "لذا فعندما عرض علىّ الاشتراك فيه وافقت لأن الواقعة استفزتني كإنسان مصري يعشق تراب هذه البلد، قبل أن أكون ممثلًا، فهذا الفيلم عمل وطني بالدرجة الأولى، والتواجد فيه شرف عظيم لأي فنان".

وقال عبدالمغني: "كواليس العمل ممتعة، وشعرت أنا وكل العاملين بالعمل بأننا جنود حقيقيون وليس ممثلين، نقدم رسالة هادفة ومهم إيصالها لكل أفراد الوطن ليعلموا حجم قوة بلادهم وشراسة رجالها الذين لا ينامون إلا عندما يصل حق أولادهم إليها".

واختتم عبدالمغني تصريحه قائلا: "شعرت بحالة رضاء شديدة وسعادة لا توصف بعد رؤيتي ردود الفعل حول الإعلان الدعائي المبدئي للفيلم، وأتمني أن يكون العمل حاجة مهمة جدا في تاريخ مصر السينمائي، وأن تصل فكرته إلى كل أطياف المجتمع بكل أعماره المختلفة".

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