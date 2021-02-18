الإفتاء: حركة التحديث التي تقودها الدولة جزء من معركتنا ضد الإرهاب

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفكر الإرهابي المتطرف ينتشر أكثر في البيئات المتردية فكريًا وحضاريًا واقتصاديا وخدميًا، ومن ثم فإن حركة التحديث والتطوير الشامل التي تقودها الدولة المصرية ليل نهار في ربوع البلاد هي جزء لا يتجزأ من معركتنا الشاملة على الإرهاب.أضافت الإفتاء في منشور عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن توفير سبل المعيشة الآدمية الصالحة من شأنه تقوية العلاقة بين المواطن وبين الدولة، ويقطع سبيل المزايدة على الأزمات من قبل المتطرفين.