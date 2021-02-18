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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 12 محضر مخالفة في حملة رقابية ببنى سويف

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:00 م
محضر مخالفة
محضر مخالفة
محمد حفيظ - نرمين الدهان
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واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين الصحة والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية "مفاجئة "بمدينة بني سويف وقرى شرق النيل شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحال الجزارة ومراكز طبية ومراكز خدمات سيارات، والتي أسفرت عن قرار بغلق مركز تخاطب لعدم وجود تراخيص، وغلق عيادة تأهيل حركي لعدم وجود طبيب بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر مخالفات تتعلق بالسلع الأساسية والتموينية، والتي تنوعت في التالي: عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج السلخانة، عدم وجود تراخيص
تحرير 12 محضر مخالفة في حملة رقابية ببنى سويف
تحرير 12 محضر مخالفة في حملة رقابية ببنى سويف
تحرير 12 محضر مخالفة في حملة رقابية ببنى سويف
تحرير 12 محضر مخالفة في حملة رقابية ببنى سويف
تحرير 12 محضر مخالفة في حملة رقابية ببنى سويف
تحرير 12 محضر مخالفة في حملة رقابية ببنى سويف

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