توقعات بعودة الطلب على النفط العالمي لما قبل كورونا في 2022

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية، إن الطلب العالمي على خام النفط يظهر اتجاهات إيجابية، وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.وأضاف في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي لروسيا أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولارا.وقال ديوكوف إن جازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة، وجرى تداول خام برنت حول 65 دولارا للبرميل اليوم.