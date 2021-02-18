في ذكراه.. كيف أثرت نشأة الطيب صالح على وعيه الأدبي؟

12 عاما مروا على وفاة الأديب الكبير الطيب صالح، الذي رحل عن عالمنا في 18 فبراير 2009، في لندن، وشيعت جنازته في 20 فبراير بالسودان، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والكتاب العرب.عرف الطيب صالح بأنه عبقري الرواية العربية، إذ استطاع أديب السودان أن يخدم الثقافة العربية خدمة جليلة، وأصبح أحد أشهر الأدباء العرب، وساعده على ذلك حالة الترحال والتنقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب التي أكسبته خبرة واسعة بأحوال الحياة والعالم وأهم من ذلك أحوال أمته وقضاياها وهو ما وظفه في كتاباته وأعماله الروائية وخاصة روايته العالمية "موسم الهجرة إلى الشمال".وفي حوار مع الروائي الطيب صالح بمجلة "الحياة الثقافية" بعددها رقم 179 والصادر بتاريخ 1 مارس 2007، استحضر بعض الصور من طفولته قائلا: أنا من قرية كبيرة في شمال السودان، هي أصغر من مدينة وأكبر من قرية.. هي من المراكز الرئيسية في شمال السودان الأوسط لم نكن مستورين ولم نكن في شظف من العيش، لأن أهلي عندهم أرض يزرعونها ويتوارثونها منذ أجيال وعندنا نخيل، فبيئتنا زراعية فكنت سعيدا جدا وأنا دائما أقول إنني محظوظا أن أولد في تلك المنطقة من السودان لأنها تقع على النيل وأيضا تكون الحدود الشرقية لبادية عندنا اسمها بادية "الكبابيش"، وتابع: كنت سعيدا في هذه القرية، بدأت طبعا كما يبدأ كل أطفال السودان بقراءة القرآن فيما نسميه "الخلوة" أي "الكتاب"، وهي تجربة جميلة كنا نلتف حول الشيخ وكل واحد منا يحمل لوحا والشيخ يملي على هذا، وهذا يعرض عليه وبالليل نتجمع حول نار كبيرة لنقرأ القرآن، وهناك احتفالات جميلة من أعراس وختان ومداحين يمدحون الرسول صلي الله عليه وسلم، وحين يفدون على البلدة يصبح احتفالا كبيرا، ثم المولد والأعياد.. كل هذه الأشياء تبقى في الذاكرة بوضوح تام.كان الطيب صالح يحلم في البداية أن يدرس الزراعة، وبالفعل درس العلوم في جامعة الخرطوم، ثم غير اتجاهه، وعن هذا الأمر قال: كتبت على سبيل التزجية في لندن قصة قصيرة أحاور بها العالم الذي تركته في السودان، وهناك من استحسن ما كتبت، ثم كتبت قصة أخرى ترجمت ونشرت ثم خيل لي أني أستطيع أن أكون كاتبا.كانت لبيئته الأولى تأثير كبير على وعيه الثقافي، وهذا ما أكده قائلا: بالتأكيد أصبح مبدأ ثابت في الأدب إن البيئة والنشأة والتجارب الأولى أثرت في، أنا نشأت في بيئة أصفها فيما أكتب من روايات وأحن إليها، طبعا نحن حين نكبر نميل إلى أن نضفي شيئا من الرومانسية على عالمنا الطفولي، ولكن أعتقد أن هذه البيئة كانت بيئة متكاملة متكافئة يسودها الحب والمحبة.