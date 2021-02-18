تونس تؤكد عمق ومتانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

بحث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هاتفيا اليوم الخميس، مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والاستعداد للقاءات القادمة خاصة المزمع تنظيمها هذا العام.وأكد الجرندي - بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية - عمق ومتانة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي تجلت في الدعم الأوروبي لتونس على إثر الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأثني وزير الخارجية التونسي، على المجهود الأوروبي لضمان توزيع عادل للقاح "كورونا" في العالم، لا سيما في إطار المبادرة الأممية "كوفاكس".وأشار الجرندي، إلى أن الجانب التونسي قد شرع في المشاورات حول البرمجة المالية والأولويات الاستراتيجية للشراكة للفترة 2021 -2027، بمناسبة الاجتماع الافتتاحي الذي أشرف عليه وزيرا الشؤون الخارجية التونسي، والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار يوم الثلاثاء الماضي.من جهته، عبر فاريلي عن المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأوروبية - التونسية في ضوء ما تحتله تونس من مكانة خاصة في سلم أولويات الاتحاد الأوروبي.ونوه المفوض الأوروبي، بالنسق السريع والمستوى الذي انطلقت به المشاورات الوطنية حول البرمجة المالية والأولويات الاستراتيجية للشراكة، متطلعا إلى أن تضع هذه المشاورات أسسا متينة للتعاون الثنائي من شأنها التأسيس لأساليب ومجالات مستحدثة للتعاون ما بعد أزمة كوفيد-19.