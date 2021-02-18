استخدم في الحروب وأشهر أنواعه «الأهلي».. حكايات مجهولة عن الحمار

الحمار في الأساطير

الحمار في التاريخ

السلالات

الحروب

فوائد الحمير الطبية

استخداماته الاقتصادية

في الثقافة العامة

انتشرت في الفترة الأخيرة حكاية الشاب بهاء العمدة والذي قرر السفر من القاهرة لأسوان على ظهر حمارته التي أطلق عليها اسم "ونيسة"، وكان من المفترض أن يقطع العمدة ما قيمته 1000 كيلو متر لإنجاز سفريته، وهذا الأمر جعل الكثيرين يعاطفون مع الحمار، لا سيما وأنها رحلة طويلة وشاقة ومجهدة، رغم انهم لا يعرفون كثيرًا عن الحمار.من الأساطير التي يتم تداولها في صعيد مصر أن المرأة الصعيدية إن أنجبت توأم وجب عليها البحث عن لبن الحمير حتى لا يتحول الأبناء إلى قطط تسري في الليل، وقد كتب الروائي حسن عبد الموجود رواية عن هذا الامر عنونها بـ"عين القط"، وبرغم التقدم العلمي والتكنولوجيا فلازال هذا الامر يمارس حتى تلك اللحظة في صعيد مصر، كما يظن الكثيرين أن هذا الامر متوارث منذ أيام الفراعنة، وأنه طقس جنوبي يحرص عليه كل أبناء الجنوب.بحسب الموسوعات فقد وجد الحمار لأول مرة في القرن الأفريقي قبل ما يقارب 12 ألف سنة. والحمار الحالي المعروف، هو الحمار النوبي، الصومالي، بحسب كتاب كلوتون بروك، "التاريخ الطبيعي للحيوانات الأليفة"، 1999، حينها أصبح الحمار الإفريقي أهم أداة للحضارات الشرق الأوسط القديمة، وفي التاريخ القديم والديانات قدس الرومان الحمار في قداستهم، كما أن المصريين القدماء قدسوه وتمثل ست إله الشر بشكل حمار في المعابد القديمة، كرمز لمساعدته الإله رع "رمز الشمس" خلال رحلته إلى العالم السفلي "الكسوف"، وكان الحمار في الأساطير اليونانية رمزا لإله مثله مثل مصر القديمة، كرمز لتبجيل المتعة، حيث كان بصورة الإله ديونيسوس، وكان يظهر بخاصة عند ابراز علاقته مع رفيقه "سيلينوس"، وفي العهد القديم والتاريخ اليهودي، سمي ملك شيشم "نابلس" والذي مات على يد أولاد يعقوب، "حامور"، كنوع من التقدير، ودلالة على أن الحمار أخذ نظرة ذات قيمة عالية قديما، وفي رسومات المسيحية، غالبا ما صور المسيح راكبا حمارا، تغيرت بعدها النظرة، لما اتخذت الأرستقراطية ركوب الخيل، وفي الإسلام، قال النبي محمد "ص"، بأن الكلاب والحمير تبطل صلاة أحدهم إذا مشت أمامه مع أن الأُنثَى من الحُمُرِ، لا تقطع الصلاة، كما ذكر قبلا.كان الحمار الأهلي وهو من سلالة الحمار النوبي الوحشي الذي يوجد في البراري هو أشهر أنواع الحمير، وهناك الحمار الأثيوبي أو الصومالي، يستوطن المناطق الساحلية من الصومال حتى خليج عدن ولونه رمادي محمر جميل، والحمار الأمريكي المنقط، والحمار القبرصي، والحمار الأبيض المتوسط" المينوتور".استعملت الحمير أيضا في الحروب، لنقل معدات أو في حالات قليلة كحيوانات للركوب، وقد خلّد استعماله في تمثال لـ"جون كيركـباتريك سيمسون" مع حماره الذي أنقذ به العديد في الحرب العالمية الأولى.وبحسب الكاتب البريطاني، ماثيو فورت، استعمل الإيطاليون الحمير لوقت قريب الحمير في جيشهم، خاصة عبر الجبال، وكحل أخير للأكل في الظروف القاهرة، كما تم استخدام الحمار في التهريب، وتم استخدامه في التفجيرات في كل من أفغانستان، والعراق، حيث كان يتم ربطه بالألغام والقنابل الموقوتة ويتم تفجيره عن بعد، وفي فلسطين تم استخدام الحمار في الاشتباكات مع الإسرائيليين حين قام بحمل الطوب والبلور الصغير والأسلحة ونقله إلى الرماة، وأحيانا يقوم الحمار بهذا بمفرده ويعود لصاحبه بمفرده، أيضا ليعيد تحميله ومن ثم في توصيل شحنة جديدة.اكتشف خبراء صينيون إمكانية الاستفادة من جلود الحمير المصرية في مجالات اقتصادية وطبية أيضا أثبتت الدراسات العلمية أنه يمكن استخلاص عقاقير ومنشطات جنسية من جلود الحمير دون أية آثار جانبية.قامت شركة مصرية بالتعاون مع شركة صينية بتقديم عرض مفاده إقامة مجزر خاص مزرعة حمير ومصنع لإنتاج معلبات طعام للحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب من لحم الحمير. بالإضافة إلى استغلال البان الحمير في إنتاج الأدوية نظرا لما فيها من مضادات حيوية نادرة وفقا لما قاله حامد سماحة رئيس هيئة الخدمات البيطرية. أما ممدوح مكي عضو المجلس التصديري للجلود ورئيس غرفة دباغة الجلود السابق فقال انه يتم استغلال لحم الحمير بعد اخذ جلده والاستفادة به في اطعام الحيوانات الجارحة والحيوانات المتوحشة كالسباع والنمور في حديقة الحيوان.يعتبر لفظ حمار من الشتائم السوقية الشائعة في كثير من مناطق العالم وخصوصا المناطق العربية، لوصف شخص بالغباء وعدم الفهم.