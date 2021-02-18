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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 سيدات فى انقلاب «توك توك» ببنى سويف

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:37 م
انقلاب توكتوك
انقلاب توكتوك
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أصيبت 6 سيدات، اليوم الخميس، فى انقلاب توك توك على طريق بنى سويف ـ الفيوم الجديد، وتم نقلهن بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من: صفاء كامل رمضان 32 سنة مصابة باشتباه كسر الذراع الأيسر، وحمدية شعبان محمد 40 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سماح حسن سيد 40 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وسماح عبدالعظيم معتمد 45 سنة مصابة باشتباه كسر الذراع الأيمن، ونجلاء مرزوق عبدالقادر 22 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وإسراء عبدالباسط حسن 17 سنة مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجميعهن مقيمات بقرية البرج التابعة لمركز ناصر.

تم نقلهن إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

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