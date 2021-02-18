وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية

تفقد القطاع الهندسي لوزارة الصحة يرافقه اللواء ممدوح هجرس، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى سمنود المركزي والمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلى والعناية المركزة بالمستشفى.كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الأكسجين، وتمت مراجعة ملفات المرضى والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه، وتواجد الطاقم الطبي، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والتزام الأطقم الطبية، وعلى حسن استقبال ومعاملة المرضى.وخلال الزيارة، استمعوا إلى ملاحظات إدارة المستشفى حول المشاكل التي تعوق العمل.ووجه حميدة بضرورة المتابعة الدورية للأجهزة وإجراء الصيانة الخاصة بها بشكل منتظم، بما يضمن تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضي والمترددين على المستشفى.