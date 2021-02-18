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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:52 م
وفد من «الصحة»
وفد من «الصحة»
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد القطاع الهندسي لوزارة الصحة يرافقه اللواء ممدوح هجرس، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى سمنود المركزي والمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلى والعناية المركزة بالمستشفى.

كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الأكسجين، وتمت مراجعة ملفات المرضى والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه، وتواجد الطاقم الطبي، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والتزام الأطقم الطبية، وعلى حسن استقبال ومعاملة المرضى.

وخلال الزيارة، استمعوا إلى ملاحظات إدارة المستشفى حول المشاكل التي تعوق العمل.

ووجه حميدة بضرورة المتابعة الدورية للأجهزة وإجراء الصيانة الخاصة بها بشكل منتظم، بما يضمن تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضي والمترددين على المستشفى.
وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية
وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية
وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية
وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية
وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية
وفد من «الصحة» يزور مستشفى سمنود المركزي بالغربية

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