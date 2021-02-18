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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسلان يتابع خطة تطوير عربات الركاب فى زيارة تفقدية لورش أبوزعبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:04 م
المهندس أشرف رسلان،
المهندس أشرف رسلان،
علا غزال
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تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الخميس، ورش أبوزعبل، لمتابعة تطوير وإعادة دهان العربات بالشكل الجديد والمقررة بعدد 30 عربة درجة ثالثة عادية شهريًا، وأعمال تطوير 6 عربات درجة ثالثة عادية ضمن مشروع تحسين وتطوير عربات الدرجة الثانية العادية بعدد 925 عربة (إعادة تحسين عدد 450 عربة تأهيل عدد 212 عربة وتحسين 263 عربة) والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب، واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل بمتابعة التنفيذ ميدانيًا بورش الهيئة، حيث تشمل الخطة تطوير وتحسين عدد 1023 عربة، إضافة لـ200 عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف، ليصل إجمالي العربات المقرر تطويرها 1223 عربة بنهاية عام 2021.

أثناء الجولة، وجّه رئيس الهيئة بالاهتمام بالدهانات الخاصة بالعربات الجاري تحسينها مع تلافي أي ملاحظات أو عيوب بالدهانات والمعجون المستخدم، مع تأكيد توفير المعدات اللازمة للورشة لإتمام الأعمال وزيادة الإنتاجية، كما شدد رئيس الهيئة على وضع طاولة بمداخل أقسام الورشة تحمل بيانا بإنتاجية القسم وبيانا بالخطوات المتبعة للإنتاج، مع إصدار تعليماته بتواجد مفتش جودة وسلامة بصورة دائمة بكل قسم للتأكد من خروج الإنتاجية بالمعايير الفنية المطلوبة وبأعلى مستوى.

كما تفقد رسلان أقسام الورشة المختلفة والبالغة 24 قسمًا منها أقسام (الإنتاج، البلي، العجل، عمرة عربات البضائع، عمرة عربات الركاب، المتروكات، عمرة البواجي، ومسابك الزهر اليدوي والنصف آلية ومسابك النحاس والألومنيوم)، وأكد ضرورة رفع إنتاجية الورشة لتصل إلى عمرة 25 عربة ركاب و40 عربة بضائع شهريًا، بالإضافة إلى توفير احتياجات الهيئة الأخرى وربط حوافز العمال بالإنتاجية المحققة تحفيزًا لبذل مزيد من الجهد.

وأكد رئيس السكة الحديد ضرورة وضع اللافتات الاسترشادية بالورشة مع التأكيد على رفع الخردة ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك، خاصةً عربات الركاب المخردة الموجودة بالورشة وذلك لإمكان تنظيف الأحواش ولتسهيل أعمال المناورة التي تتم بالورشة، موجهًا العاملين بالورشة ببذل مزيد من الجهد في سبيل إخراج العربات بالشكل المأمول لإحداث نقلة في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، منوهًا باهتمام القيادة السياسية للبلاد ومتابعتها الحثيثة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد.

على صعيد آخر، نبّه رئيس الهيئة على مسئولي الأملاك بمراجعة أملاك الهيئة المحيطة بالورشة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للحفاظ على هذه الأملاك، والعمل على تعظيمها من خلال الحفاظ عليها لإمكان استثمارها وإدرار دخل للهيئة من خلالها.

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