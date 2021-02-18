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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:54 م
محضر إشغال طريق في
محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم حملة مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع حي غرب المدينة ومتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال طريق.

قال رمضان جمال، رئيس حى غرب، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قام قسم الإشغالات بالحى اليوم برئاسة أحمد صابر، رئيس القسم، ومحمد مخلوف ومحمد ممدوح وباقى فريق العمل بالقسم بحملة مكثفة شملت مناطق القرطبى والمصاص وشاهين، حيث تم المرور على المحال التجارية والمقاهى والمطاعم. وتم تحرير ١٨ محضر إشغال طريق مع التأكيد على التزام أصحاب المحال والمطاعم والمقاهى والأسواق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى التعامل مع تلك الجائحة.

من ناحيته، شدد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بقرى وأحياء المنيا ورفع الاشغالات والتى تمثل عائقا لحركة المواطنين وتعديا سافرا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين.
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا
تحرير 18 محضر إشغال طريق في حملة بالمنيا

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