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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تطلق خطة الاستجابة الثانية لكورونا: نحتاج 1.6 مليار دولار

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:04 م
تادروس ادهانوم
تادروس ادهانوم
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أعلن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في جنيف عن إطلاق خطة الاستجابة الثانية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأهداف تتضمن الحد من العدوى ومكافحة الفيروس والحد من الوفيات، إضافة إلى تيسير الوصول إلى الأدوات الجديدة لمواجهة الوباء ومنها اللقاحات.

وأضاف تادروس - فى مؤتمر صحفي بمقر المنظمة - أن الخطة بحاجة إلى تمويل يصل إلى 1.6 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لمرفق كوفاكس المخصص لتوزيع اللقاحات على البلدان المحتاجة ولضمان توزيع منصف للفيروس الى كافة بلدان العالم.

وأشار مدير عام المنظمة الدولية إلى أن اليوم يوافق الوصول الى منتصف الطريق فى نداء المنظمة بتلقيح العاملين الصحيين وكبار السن فى كافة البلدان خلال المائة يوم الأولى من العام، لافتا إلى أن هناك تقدما يحرز ولكن لم يتم الوصول الى الهدف بعد.

وقال تادروس إن المنظمة تقترب من هدف توزيع اللقاحات بطريقة متكافئة ومتزامنة، مضيفا أنه سيطرح هذا الموضوع على مؤتمر الأمن فى ميونيخ غدا.

ولفت تادروس إلى أنه يريد توجيه نداء الى القادة السياسيين هناك بأن يقدموا مساهمات لمرفق كوفاكس وكذلك تشجيع مصنعي اللقاحات على تسريع عملية الإنتاج، إضافة إلى نداء للبلدان لتجهيز أنظمتها الصحية لتكون قادرة على توزيع اللقاحات.

من ناحيتها وفى الرد على أسئلة المنظمة، قالت الخبيرة ماريا فان كيركوف حول إمكانيات تشخيص المتغيرات او السلالات الجديدة المتحورة للفيروس إن أدوات التشخيص لم تتغير وأن القدرة على تشخيصها قائمة؟.

وأضافت مدير التلقيح بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة كيت أوبراين أن المنظمة تراقب تغيرات الفيروس عن كثب، مشيرة إلى أنه يجرى التأكد من مسألة فعالية بعض اللقاحات على السلالات الجديدة، خاصة بعدما أثير في جنوب افريقيا بشأن عدم فعالية أحد اللقاحات على السلالة الجديدة هناك، وقالت أوبراين إنه وبشكل عام فإن لقاحات الأمراض التنفسية تكون فعالة عندما تكون الأعراض شديدة.

الدكتورة فان كيركوف التي أشارت في رد على أسئلة الصحفيين إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تنخفض للأسبوع الخامس على التوالي في كثير من البلدان شددت على أن الوقت برغم ذلك ليس مناسبا لوضع حد للحذر وأنه لابد من الاستمرار فى التدابير الخاصة بالوقاية.

وفى رد على سؤال بشأن الدعوة التي أطلقها اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتخصيص 4% من اللقاحات التى تصل الى البلدان الغنية لإفريقيا قال بروس الوارد كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هناك بالفعل بلدانا كثيرة أعضاء فى الاتحاد الأوروبي أبدت اهتمامها لتقاسم الجرعات ولكن هذه الأقوال لم تتم ترجمتها لأفعال حتى الآن فى مرفق كوفاكس.

ولفت مدير عام المنظمة الدولية الدكتور تادروس ادهانوم إلى أنه كان قد أثار هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسى الأسبوع الماضى من أجل توزيع اللقاحات بشكل منصف، وقال تادروس إن المنظمة تركز على التبرعات من الدول الغنية لمرفق كوفاكس لأن الجميع سيستفيد من هذا التضامن خاصة فى تعافى الاقتصاد العالمى.

وأشار تادروس إلى أنه فى حال فضلت بعض البلدان التبرع باللقاحات لبلدان بعينها بسبب الجوار أو العلاقات الودية فلا بأس، ولكن أن يتم ذلك من خلال مرفق كوفاكس سيساعد على التوفيق والتوازن بين العرض والطلب، خاصة أنه عندما تقرر بعض البلدان تقديم اللقاح لبدان بعينها فإن توزان عملية التوزيع المنصف للقاح قد يختل.

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