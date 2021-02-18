بريطانيا توقع عقوبات على 3 جنرالات شاركوا فى انقلاب ميانمار

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس عن توقيع بلاده عقوبات على ثلاثة جنرالات في جيش ميانمار؛ وذلك بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الانقلاب العسكري الذين شاركوا فيه.ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.يذكر أن الجيش في ميانمار كان قد استولى على السلطة مطلع فبراير الجاري بعد أن ادعى تزوير أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية.