رئيس الوزراء يدعو نظيره السوداني لزيارة مصر

نقل السفير المصري بالسودان حسام عيسى، دعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لنظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك لزيارة مصر.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان الخميس، أن وزير شئون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، التقى اليوم السفير حسام عيسى.وأكد وزير شئون مجلس الوزراء أن المرحلة الجديدة التي يمر بها السودان واتجاهه نحو تحقيق التحول الديمقراطي ستنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بها لآفاق أرحب لتصب في مصلحة شعبي البلدين.أشار المهندس خالد عمر يوسف إلى ضرورة التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاقيات مُلزمة تُحافظ على مصالح كل الأطراف فيما يخص ملف سد النهضة، مضيفًا أن وزارة الاستثمار الجديدة ستعمل على بحث وتطوير مشاريع الاستثمار والتجارة بين البلدين.من ناحيته، أكد السفير المصري في السودان حسام عيسى، ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية والربط الكهربائي بين البلدين، ومتابعة ما تم تحقيقه من مشاريع استراتيجية، إضافة لتبادل الخبرات والمنح التعليمية من الجامعات المصرية للطلاب السودانيين.