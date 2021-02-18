جيجي حديد تلعب «بلاي ستشن» بكامل أناقتها (صور)

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد، جمهورها، أحدث نشاطتها وهي تلعب بلاي ستشين، بكامل أناقتها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث لاقت صورها إعجاب الآلاف من المتابعين.وظهرت جيجي حديد، بإطلالة كاجول، حيث اختارت ارتداء كارديجان ملونا، وبنطال جينز أنيقا، وتوب كروب باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة ذيل حصان رقيقة، كما وضعت ماكياجا قويا ذا حمرة شفاه حمراء، لتظهر بإطلالة أكثر اشراقا.ومؤخرا، احتفلت جيجي حديد وزوجها زين مالك، بالفلانتين، من خلال إحضار الورود الملونة، وعمل البيتزا باللحم اللذيذة، التى كلفتهما الكثير من الأدوات لتحضيرها، كما أكملا اليوم بشراب ساخن.وكانت جيجي حديد، قد تصدرت حديثا غلاف عدد مارس من مجلة vogue الأمريكية، كأول جلسة تصوير لها لصالح المجلة الشهيرة فى عالم الموضة بعد ولادة ابنتها خاي التى تبلغ 5 أشهر فقط، حيث تألقت بمجموعة من الإطلالات المبهجة، ذات اللون الأبيض المنقوش بالرسومات من اختيار ستايليست gabriellak.