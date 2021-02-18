«الوطني للاتصالات» يروج لمبادرات شباب مصر الرقمية بالمحافظات

نظم المعهد الوطني للاتصالات (NTI) عددًا من الأنشطة لتقديم وتعزيز برامج التدريب المختلفة والمنح المقدمة لخريجي الجامعات على مستوى الدولة.وتضمنت الأنشطة زيارة محافظة الدقهلية، حيث تم عقد اجتماعات لبعض الجهات للترويج لمبادرة شباب مصر الرقمية (DEY)، بهدف الوصول إلى عدد كبير من الخريجين وتشجيعهم على الانضمام إلى المبادرة.تضمنت الاجتماعات عرضًا تقديميًا حول جميع جوانب وتفاصيل برامج DEY. كما تم إطلاق برنامج تدريب الألياف البصرية، الذي يستهدف فئة مختلفة من الشباب، بهدف تأهيلهم للعمل في المدن الذكية في هذا المجال.كما ناقشت اللقاءات إمكانية تنظيم دورات خاصة للخريجين غير المستوفين لمعايير المبادرة، بخصم يصل إلى 50٪، هذا بالإضافة إلى دعم الشباب الذين تستفيد أسرهم من برنامج التكافل والكرامة (التكافل والكرامة)، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يمثلون فئة ذات أولوية في الرعاية.علاوة على ذلك، نظم المعهد الوطني للاتصالات فعالية في Creativa Innovation Hub بجامعة جنوب الوادي، فرع قنا. شرح الحدث خطوات تسجيل DEY والفوائد المكتسبة من الانضمام إلى المبادرة، بما في ذلك شهادة لكل برنامج، ومكافآت للمتدربين.تستهدف DEY خريجي الجامعات والمعاهد العليا ابتداء من فصل 2012. يتم تنظيم التدريب عبر الإنترنت أو داخل مراكز الإبداع في الجامعات في محافظات المنصورة والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والمنوفية باستخدام أحدث الأجهزة.