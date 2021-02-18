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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ24 ساعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:59 م
يوسف السباعي
يوسف السباعي
آلاء حسن
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في صباح يوم 18 فبراير 1978؛ تعرض الأديب الكبير يوسف السباعي للاغتيال في قبرص، عن عمر ناهز الـ60 عامًا، وذلك أثناء قراءته لإحدى المجلات بعد حضوره مؤتمرًا آسيويًا إفريقيًا هناك، حيث كان يتولى منصب وزير الثقافة في ذلك الوقت، وقتل على يد رجلين، وفارق الحياة بعد إطلاق النار عليه.

والتقطت له هذه الصورة في مطار لارنكا لدى وصوله إلى قبرص في 17 فبراير 1978 أي قبل اغتياله بيوم واحد فقط، وكان على رأس وفد مصري مشارك في مؤتمر التضامن الأفروآسيوي السادس بصفته أمين عام منظمة التضامن الإفريقي الآسيوي حينها.

يوسف السباعي.. أديب وعسكري ووزير مصري سابق، تولى السباعي العديد من المناصب، والتي تدرج بها حتى وصل لأعلاها، ومنها عمل كمدرس في الكلية الحربية، وفي عام 1952 عمل مديرًا للمتحف الحربي، وتدرج في المناصب حتى وصل لرتبة عميد، وبعد تقاعده من الخدمة العسكرية تقلد عددًا من المناصب منها: سكرتير عام المحكمة العليا للفنون والسكرتير العام لمؤتمر الوحدة الأفروآسيوية عام 1959، ثم عمل كرئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" 1965، وعضوًا في نادي القصة، ورئيسًا لتحرير مجلة "الرسالة الجديدة"، وفي 1966 انتخب سكرتيرًا عامًا لمؤتمر شعوب آسيا وإفريقيا اللاتينية، وعين عضوًا متفرغًا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدرجة وزير، ورئيسًا لمجلس إدارة دار الهلال في عام 1971، ثم اختير للعمل كوزير للثقافة في مارس 1973 بعهد الرئيس السادات، وأصبح عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عام 1976، وفي 1977 تم انتخاب السباعي نقيبًا للصحفيين المصريين.

صدر للسباعي العديد من الأعمال الرائعة والتي زخرت بها المكتبات الأدبية، كما زخرت المكتبات السينمائية بقصصه المميزة التي ترجمت إلى أعمال فنية متميزة شارك فيها أشهر النجوم وألمعهم.

من الروايات: نائب عزرائيل، أرض النفاق، إني راحلة، فديتك يا ليل، البحث عن جسد، بين الأطلال، رد قلبي، طريق العودة، نادية، جفت الدموع، ليل له أخر، نحن لا نزرع الشوك، لست وحدك، ابتسامة على شفتيه، العمر لحظة، أطياف، اثنتا عشرة امرأة، خبايا الصدور، اثنا عشر رجلًا، في موكب الهوى، من العالم المجهول، مبكى العشاق، شارع الحب، اذكريني، ومن المسرحيات قدم أقوى من الزمن، أم رتيبة، ومن القصص: بين أبو الريش وجنينة ناميش، يا أمة ضحكت، والشيخ زعرب وأخريات.

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