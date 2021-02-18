السعودية وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين، الذي يزور الرياض حاليا، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.كما بحث الوزيران - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.