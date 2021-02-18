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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:45 م
معهد جوته
معهد جوته
إيمان عادل
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تعرض مسرحية "نساء بلا غد" التي ترصد معاناة اللاجئات السوريات، اليوم الخميس الموافق 18-2-2021، ضمن فعاليات "شباك الفن" في معهد جوتة.

العرض من تأليف: جواد الأسدي، وإخراج المخرجة الشابة نور غانم، وتمثيل الفنانين: نهال الرملي، بسمة ماهر، لونا أبودرهمين، ويساعد في الإخراج محمد سيد جلال، أما الديكور فهو لشادي المطيلي.

وعرض "نساء بلا غد" يعرض مأساة ثلاث سوريات لاجئات في ألمانيا، حيث يتشاركن الحياة وتفاصيل المعيشة في ملجأ في براغ، لم يحصلن على اللجوء بعد ولذلك فهن يذهبن بشكل متكرر إلى المحقق الذي يجري تحقيقا معهن ليتمكن من خلاله أن يحصلن على اللجوء.

يتنقل المكان بين مكان التحقيق وبين الملجأ، وتظهر من خلال العرض العلاقات المتوترة القائمة بينهن، فظروف خروجهن من البلاد لم تكن طبيعية، الأمر الذي أثر عليهم وعلى شعورهم بالاستقرار والأمان.

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