رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دفعة لقاح «فايزر- بيونتيك» الخامسة تصل الكويت الأحد

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:28 م
لقاح فايزر بيونتيك
لقاح فايزر بيونتيك
أ ش أ
طباعة
أعلن الوكیل المساعد لشئون الأدویة والتجهیزات الطبیة في وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله البدر، اليوم، أن الدفعة الخامسة من لقاح (فایزر- بیونتیك) المضاد لفیروس "كورونا" ستصل یوم الأحد.

وقال البدر- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقیقة لسلامة اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبیانات بشأن سلامة وفعالیة وجودة اللقاحات محلیا وعالمیا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنین والمقیمین.

وأشار إلى حرص الكویت على مواجهة جائحة "كورونا"، لافتا الى أن التطعیم هو السبیل الوحید مع الالتزام بالاشتراطات الصحیة لتخفیف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جمیع دول العالم.

كانت الكویت قد بدأت حملة التطعیم في 27 دیسمبر من العام الماضي، وبلغ عدد المسجلین في منصة تلقي اللقاح حتى یوم الإثنین الماضي 454 ألفا و522 شخصا، في حین وصل إجمالي عدد متلقي التطعيمات نحو 137 ألف شخص.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

دفعة من لقاحات كورونا من «جافي» نهاية الشهر.. وتوقعات بوصول شحنة من «سينوفارم» غدًا

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

«المجلات المصرية ودورها العربي» في ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع

الليلة.. مأساة ثلاث سوريات بعرض مسرحي بمعهد جوته

«قصة صورة» لـ يوسف السباعي قبل اغتياله بـ 24 ساعة

في ذكرى رحيله.. تعرف على الكتاب الذي منع علاء الديب من الانتحار