دفعة لقاح «فايزر- بيونتيك» الخامسة تصل الكويت الأحد

أعلن الوكیل المساعد لشئون الأدویة والتجهیزات الطبیة في وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله البدر، اليوم، أن الدفعة الخامسة من لقاح (فایزر- بیونتیك) المضاد لفیروس "كورونا" ستصل یوم الأحد.وقال البدر- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقیقة لسلامة اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبیانات بشأن سلامة وفعالیة وجودة اللقاحات محلیا وعالمیا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنین والمقیمین.وأشار إلى حرص الكویت على مواجهة جائحة "كورونا"، لافتا الى أن التطعیم هو السبیل الوحید مع الالتزام بالاشتراطات الصحیة لتخفیف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جمیع دول العالم.كانت الكویت قد بدأت حملة التطعیم في 27 دیسمبر من العام الماضي، وبلغ عدد المسجلین في منصة تلقي اللقاح حتى یوم الإثنین الماضي 454 ألفا و522 شخصا، في حین وصل إجمالي عدد متلقي التطعيمات نحو 137 ألف شخص.