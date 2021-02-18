ألمانيا تحذر: إيران لا تسعى لخفض التصعيد في الاتفاق النووي

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، من أن أحدث خطوات تتخذها إيران تعرض إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي للخطر.وقال ماس: «كلما زادت الضغوط زادت صعوبة إيجاد حل سياسي».وأضاف أن المحادثات تزداد تعقيدا بشكل كبير في الوقت الراهن لأن إيران لا تسعى لخفض التصعيد.وقالت إيران، يوم الإثنين، إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الأسبوع المقبل، ما لم تف الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بالتزاماتها.. ويمثل التهديد تحديا لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق.