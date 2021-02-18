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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصدر عراقي: مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تقف وراء قصف مطار أربيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:10 م
قصف مطار أربيل
قصف مطار أربيل
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كشف مصدر استخباري عراقي عن معلومات بشأن طبيعة تنظيم ما يسمى "سرايا أولياء الدم"، الذي تبنى مسئولية قصف مطار أربيل، والجهة التي تقف خلفه.

وقال المصدر- في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- إن "سرايا أولياء الدم" مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مباشرة، مضيفًا أن من أشرف على الهجوم ضد مطار أربيل هم كتائب حزب الله.

وأشار إلى أن "أعضاء سرايا أولياء الدم" هم طليعة مجموعة منتقاة من كتائب حزب الله، وتم تدريبهم على تنفيذ عمليات نوعية عالية المستوى.

وأسفر الهجوم عن مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين، بالإضافة إلى جندي أمريكي، نتيجة قصف صاروخي استهدف يوم الإثنين الماضي قاعدة جوية قرب مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، وفق ما أعلنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

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