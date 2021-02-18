جامعة حلوان تنظم زيارة لشركة الأسمدة

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، الخميس، زيارة لشركة الأسمدة بحلوان، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بمحور المشاركة وعقد اللقاءات مع الجهات الحكومية والأهلية المختلفة لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية، خاصة بمنطقة حلوان والمناطق المجاورة تأصيلًا للتعاون المشترك بين الجامعة والأطراف الداعمة لجهود الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بناءً على محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025.يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل المجتمعي الذي يسهم بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث إن تنمية الفرد تعد أساسًا مهمًا وجوهريًا فى تنمية المجتمع، لذا فالجامعة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم أقصى ما يمكنها في سبيل العمل المجتمعي لخدمة أبناء الوطن وتقديم الدعم لهم بكل الطرق والأشكال الممكنة.من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي متابعة الجامعة لمشكلات المجتمع المحيط، والعمل الدائم على وضع حلول جذرية لها، وذلك بمشاركة جهات المجتمع المدني والشركات والهيئات المختلفة، كما تعمل الجامعة على عقد الشراكات المختلفة لدعم وحماية وتحقيق مكتسبات وطنية مختلفة.وأوضحت الدكتورة سناء حجازي أن الزيارة تناولت أبعاد ومحاور العمل المجتمعي وتنمية البيئة المحيطة بالجامعة، وأساليب إدارة الجهود المشتركة بين شركة الأسمدة وكليات الجامعة ومركز رصد لتوظيف محاور المسئولية المجتمعية للشراكة واستدامتها تحقيقًا للتنمية البينية بين الطرفين، حيث إن الشركة تهتم بتنمية العشوائيات والعمل التنموي سواء للأفراد أو المجتمعات، كما أنه محور اهتمام الجامعة ومركز رصد.أشار المهندس حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة بحلوان، إلى جهود الجامعة المستمرة في نطاق موقعها الجغرافي ولا سيما في المناطق العشوائية القريبة والمحيطة بها.نوه سامى أبوسعدة، المسئول المالى بشركة حلوان للأسمدة، إلى أن الشركة تهتم كثيرًا بتحقيق أبعاد تنموية مشتركة، مؤكدًا أنها من اهتمامات وخطة شركة الأسمدة مثلها مثل الجمعيات الأهلية.جاء ذلك بحضور مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، بالتنسيق مع مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور مدير المكتب ومسئول العلاقات بمركز رصد سهام رمضان.وقد تم دعوة المهندس حسن عبدالعليم لزيارة الجامعة في أحد الملتقيات المجتمعية القريبة، وقد أبدى سعادته بذلك.