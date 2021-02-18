رئيس وزراء باكستان: التسوية الشاملة سبيل المضي في أفغانستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، أنه ليس هناك أي حل عسكري للنزاع في أفغانستان، مُشيرًا إلى أن التسوية السياسية الشاملة تعد السبيل الوحيد للمضي قدمًا.وجاءت تصريحات رئيس الوزراء عمران خان خلال لقائه، اليوم، زعيم مؤسسة "مسعود" الأفغانية أحمد ولي مسعود، الذي يزور باكستان حاليًا رفقة الوفد المصاحب له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.وشدد خان على رغبة بلاده في أن تنعم أفغانستان بالأمن والاستقرار، مؤكدًا ارتباط البلدين بروابط أخوية ودينية وثقافية عميقة.كما أضاف أن بلاده سعت نحو تسهيل اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان ومباحثات السلام المباشرة بين الأطراف الأفغانية، داعيًا كافة الأطراف الأفغانية إلى انتهاز هذه الفرصة التاريخية لتحقيق التسوية السياسية الشاملة لانتهاء الحرب الجارية في أفغانستان.وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على الحد من العنف والتوصل إلى الهدنة، مُشيرًا إلى الخطوات التي تتخذها باكستان لتحسين وتعزيز العلاقات الثنائية مع أفغانستان، مؤكدًا مواصلة مساعدة ودعم بلاده للتنمية وبناء قدرة الموارد البشرية في أفغانستان.