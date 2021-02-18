محتجون هنود يعطلون حركة القطارات

عرقل آلاف المزارعين الهنود حركة القطارات في العديد من الولايات اليوم، حيث اعتصموا على قضبان السكك الحديدية، احتجاجا على قوانين الزراعة المزمعة للحكومة.واضطرت قطارات في العديد من الولايات إلى إلغاء رحلاتها أو إعادة توجيهها جراء الاحتجاجات، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" التليفزيونية الهندية.وصعد بعض المزارعين إلى قاطرات خلال العمل الاحتجاجي، الذي استمر أربع ساعات، بينما تم نشر المزيد من قوات الأمن في المناطق التي شهدت احتجاجات، وفقا لتقرير القناة.ويقيم عدد كبير من المزارعين، بقيادة نقاباتهم العمالية، في مخيمات على حدود العاصمة نيودلهي منذ أواخر نوفمبر، للمطالبة بسحب ثلاثة قوانين زراعية جديدة، يرون أنها ستجعلهم ضعفاء أمام كبرى الشركات وتعرضهم لتقلبات السوق الحرة.وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القوانين، التي تخفف من القواعد المتعلقة بالتخزين والتسويق والبيع، ستجري تحديثا وتنشيطا للقطاع الزراعي، الذي يعتمد أكثر من 50 بالمئة من سكان الهند عليه في المعيشة.