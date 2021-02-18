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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تُحمل الاحتلال جريمة إغراق أراضي زراعية شرق غزة

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:30 م
إغراق أراضي زراعية
إغراق أراضي زراعية شرق غزة
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حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن إغراق الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، مطالبة المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة الخروج عن صمتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعب فلسطين بما في ذلك حماية المزارعين الفلسطينيين وأرضهم وزراعتهم ومحاصيلهم.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، بأن إقدام قوات الاحتلال على إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بواسطة فتح عبارات مياه الأمطار، ما أدى لتدمير تلك الأراضي ووقوع خسائر كبيرة للمزارعين هي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها المرة الثانية التي ترتكب فيها قوات الاحتلال هذه الجريمة خلال شهر، وهي جزء لا يتجزأ من اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بهدف تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة والآلام والعذابات التي تتكبدها الأسر وأجيالها.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، بما فيها جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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