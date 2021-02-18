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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: أزمة كورونا أدت إلى تراجع عدد العاملين

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:13 م
ألمانياتراجع عدد
ألمانياتراجع عدد العاملين
وكالات
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أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء تراجع عدد العاملين في ألمانيا خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد مع نهاية عام 2020.

وأوضح المكتب اليوم بمقره في مدينة فيسبادن، غربي ألمانيا، أن عدد العاملين في ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 8ر44 مليون شخص، وتراجع العدد بذلك على ما كان عليه في الربع ذاته من عام 2019 بنسبة 6ر1، أي بإجمالي 744 ألف عامل، وذلك بعد حساب التغيرات الموسمية.

وأشار المكتب إلى أن العاملين أصحاب الأجور المنخفضة والموظفين الخاضعين لمساهمات الضمان الاجتماعي هم أكثر من فقدوا وظائفهم في ظل تفشي الوباء، كما انخفض عدد العاملين لحسابهم الخاص بشكل حاد.

وحسب البيانات، شهد العام الماضي خسائر واضحة في حجم التوظيف في قطاع الخدمات العامة، لاسيما المتاجر والنقل والمطاعم والفنادق، وفي المقابل تم تسجيل زيادات في التوظيف في مجالات التربية والصحة.

يذكر أن أزمة تفشي وباء كورونا كانت قد خلفت آثارا في الربيعين الثاني والثالث من العام الماضي أيضا، حيث انخفض عدد العاملين بإجمالي 4ر1 و6 بالمئة في الربعين على التوالي مقارنة بالفترات الزمنية ذاتها من عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن العاملين بنظام الساعات المختصرة تم إدراجهم ضمن عدد العاملين في ألمانيا خلال العام الماضي أيضا، حسب ما أكده الباحثون في مجال الإحصاء.

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