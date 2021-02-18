



جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 وتوفر «الدستور» لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، الذي تقرر أن يبدأ في الفترة من 28 فبراير حتى 11 مارس 2021.



جدول امتحانات ثانية ثانوي 2021 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستعقد امتحانات الكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس حتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.



وبحسب قرارات وزير التربية والتعليم فقد قرر تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجاري 20202021 واستكمال العام الدراسي.



وتبدأ جداول الامتحانات بمادتي اللغة العربية والفترة الثانية مادة الجبر وحساب المثلثات، أما في اليوم الثاني مادتي الأحياء والفلسفة أما في اليوم الثالث اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس وفي اليوم الرابع مادتي الفيزياء والتاريخ.



يهمك أيضاً: وتوفر «الدستور» لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، الذي تقرر أن يبدأ في الفترة من 28 فبراير حتى 11 مارس 2021.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستعقد امتحانات الكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس حتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.وبحسب قرارات وزير التربية والتعليم فقد قرر تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجاري 20202021 واستكمال العام الدراسي.وتبدأ جداول الامتحانات بمادتي اللغة العربية والفترة الثانية مادة الجبر وحساب المثلثات، أما في اليوم الثاني مادتي الأحياء والفلسفة أما في اليوم الثالث اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس وفي اليوم الرابع مادتي الفيزياء والتاريخ.





تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021 (dostor.org)



وسيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثاني الثانوي ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).



كما قرر الوزير عودة الحضور بدون غياب (اختياري بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس. "الغياب الاختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية".



كما يحق لكل ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية، وامتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر إبريل القادم من المنزل.



وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.



وسيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثاني الثانوي ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).كما قرر الوزير عودة الحضور بدون غياب (اختياري بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس. "الغياب الاختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية".كما يحق لكل ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية، وامتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر إبريل القادم من المنزل.وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

يبحث الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية عن، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى.