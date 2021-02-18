ننشر نماذج لامتحانات المرحلة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن نماذج امتحانات استرشادية لطلاب النقل والشهادات بجميع المراحل، استعدادًا لامتحانات نصف العام، التي تبدأ 27 من فبراير الجاري.وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد، إن الامتحانات تبدأ لكل المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية في تمام الـ٩ صباحًا طبقًا للجداول التي تم إعلانها أول أمس.وأضاف في تصريحات له، الخميس، أن زمن الإجابة سيكون مدونًا في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وستتم موافاة الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.كانت بوابة الأزهر الإلكترونية أتاحت عبر موقعها رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه استمرارًا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب، تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حرصًا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفًا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه.