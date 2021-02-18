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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:19 م
البطالة الأمريكية
البطالة الأمريكية
وكالات
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن سوق العمل تتعافى تعافيا مطردا، إذ يسمح تحفيز مالي إضافي وتراجع إصابات كوفيد-19 بإعادة فتح المزيد من أنشطة الخدمات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس: إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 861 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 فبراير، مقارنة مع 848 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 765 ألف طلب في أحدث أسبوع.

نزلت الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس الماضي عندما ضربت الجائحة الولايات المتحدة، ورغم أنها مازالت عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، فثمة ما يدعو إلى تفاؤل حذر بأن يكتسب تعافي سوق العمل زخما خلال فصل الربيع.

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