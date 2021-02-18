بعد قليل.. مؤتمر صحفى «مهم» لوزير التربية والتعليم

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، عبر إحدى القنوات الفضائية.ويقوم الوزير بالرد على التساؤلات الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات، وكيفية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ودمج الترمين للشهادة الإعدادية.وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم إن وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، الآن، بديوان عام الوزارة.أكد المصدر أن هدف الاجتماع مناقشة الكتاب الدوري التنظيمي الذي اقترحه وأعدّه نائب الوزير، تمهيدًا لموافقة وزير التعليم عليه واعتماده لإرساله للمديريات التعليمية بشأن التجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر نهاية الشهر الجاري.