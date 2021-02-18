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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (صور)

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:01 م
حملات توعية
حملات توعية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار سلسلة الندوات التوعوية التثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وحقوق المواطن بالمنظومة الجديدة بكافة محافظات المرحلة الأولى والتي تضم 6 محافظات هى: (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).

وقالت إدارة المشروع، في بيان الخميس، إن منظومة التأمين الصحي الشامل من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي ومن خلاله تمكنت الدولة من وضع نواة منظومة هائلة تغطي كافة المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية، وهو الأمر الذي استدعى التوعية بالمشروع وتثقيف مواطنين بالمنظومة الجديدة وشرح أبعاد وآليات التسجيل وأهميته فضلًا عن حقوق المريض في المنظومة الجديدة والتزاماته والفئات التي تتكفل الدولة بتغطيتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية.

أكد البيان أن كافة الندوات التثقيفية تُعقد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعى؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، معربًا عن فخره بفريق العمل الدؤوب الذي يدعو المواطنين للتسجيل في المنظومة الجديدة لإيمانه الشديد بهذا المشروع القومي الذي تدعمه الدولة المصرية فيما تسعى القيادة السياسية الرشيدة لمد مظلة التأمين الصحي الشامل ليشمل كل المصريين في غضون الـ 10 أعوام القادمة.

أضاف البيان أن عقد الندوات الميدانية للمواطنين يهدف إلى التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وأهميتها، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطواتها والتعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل، كما تطرقت الندوات إلى الرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين حول المنظومة الجديدة.

أشار إلى أنه خلال أسبوع واحد تم عقد 12 ندوة توعوية بمحافظة أسوان، حيث تنوعت الندوات وحملات التوعية الميدانية لتشمل العاملين والمترددين على مديرية الزراعة، متحف النوبة، معهد أورام أسوان، وكذلك المترددين على عدد من الوحدات الصحية والمنشآت العامة شملت وحدات "المريناب بادفو، دار الضيافة بقرية الوقداب بادفو، الكاجوج بكوم امبو، سبعة قبلي بكوم امبو، السلسلة بكوم امبو، الشيخ مصطفي بادفو، سبعة قبلي بكوم امبو"، كما تم عمل لقاءات تثقيفية بمكتب بريد كوم امبو، إضافة إلى التوعية بالمنظومة الجديدة في إطار القافلة الطبية بالغوالية.

تابع "تأتي هذه الحملات التوعوية الميدانية في إطار الجهود المبذولة بمحافظة أسوان استعدادًا لتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، لافتًا أن محافظة أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و532الف و400 نسمة.
حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (صور)
حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (صور)
حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (صور)
حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (صور)
حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (صور)
حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (صور)

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